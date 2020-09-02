Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleştirilen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İnsan ve ünsiyet kelimelerinin aynı kökten geldiğini belirten Koca, insanın en büyük özelliğinin rahata da zorluğa da hızla adapte olması, ünsiyet kazanması olduğunu söyledi.

Koca, bu özelliğin insanın en güçlü yanı, bazen de duyarsızlığının ve başarısızlığının sebebi olduğunu ifade ederek, "Uzun bir süredir koronavirüs aramızda, öyle görünüyor ki bu konuya karşı zaman zaman duyarsız hale geliyoruz. Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşadığımızı söyleyebilirim. Gelenek ve göreneklerimizin önemli parçalarından olan bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi." diye konuştu.

Halkın büyük çoğunluğunun, ilk günkü hassasiyetle koronavirüse karşı tedbirler almaya devam ettiğini vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En azından koronavirüs için kaçınılmaz olan maske-mesafe ve temizlik şartlarına riayet ediyor. Ancak şurası unutulmamalıdır ki bir salgınla mücadelede toplumun her ferdinin aynı duyarlılığı göstermesi gerekir. Düğünler ve bayramlaşmalar da dahil olmak üzere bu mücadeleye bir istisna getiremeyiz, bir ara veremeyiz. Sizin karşınıza müjdeli haberlerle çıkmayı çok arzu ederdim. Ne var ki hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor."

Haziran sonrası başlayan yeni dönemin, tipik bir normalleşme süreci olmadığının altını sürekli çizmeye çalıştığını anlatan Koca, bundan böyle "kontrollü sosyal hayat"ın başladığını ve bunun kısıtların biraz esnediği bir dönem olduğunu söylediğini anımsattı.

Koca, "Bu dönem hayatımızın, sağlığımızı garanti edecek şekilde kısmen özgürleşmesi olmalıydı. Tedbirlerle özlemlerimizin sentezini yapabilmeliydik. Bu yeni dönemin, vatandaşımızın ferasetiyle iyi anlaşılacağını umduk. Eğer anlaşıldı ise gereğinin ne kadar yerine getirildiğini takdirlerinize bırakıyorum. Tatil yerlerinde, eğlence yerlerinde, çarşı, pazarda, törenlerde tedbirlere ne kadar uyulduğunu hep birlikte içimiz acıyarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Salgın artarak devam ediyor"

Düğünlerin, nişanların, sünnet törenlerinin, taziyelerin, yeni taziyelere kaynaklık eden yerler halini aldığına dikkati çeken Koca, "Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Görüyorsunuz, her gün test sayımızı artırıyoruz. Açıkladığımız yeni hasta sayımız düşmüyor. Bu vakalardan dolayı ağır hastalık geçirenlerin, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı artıyor. Her gün bu sebeple vatandaşlarımız canlarından olmaya devam ediyor. Ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve altyapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor." dedi.

Bu yüke hayallerin ötesinde omuz verenlerin olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Kamuda esnek çalışma uygulamasına geçildiği, evden çalışmanın özendirildiği bu dönemde, gündüz ve gece göreve devam eden, aylardır evine gidemeyen, çocuğunu, eşini kucaklayamayan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve her düzeyde sağlık personelimiz var. Evet, sağlık personelimiz mesleğe adım atarken, acı çekerek, hüzünlenerek, umutlanarak, sevinerek, acıları ve sevinçleri paylaşarak yaşayacağı bir hayata talip olduğunun bilincindedir. Doktorundan hasta bakıcısına kadar her aşamada sabır ve fedakarlık isteyen bir mesleğin mensubu olduğunu bilmektedir. Ancak bu fedakarlığını, sorumsuzca davranışlara feda etmek zorunda olmamalıdır.

Vatandaşlarımıza şüpheli vakalardan uzak durmasını tavsiye ederken, sağlık çalışanlarımız bütün mesailerini bulaştırıcı hastalarla birlikte geçirmektedir. Yoğun mesaileri geceyi gündüze, gündüzü geceye devşirmekte, kaderin mutsuz yüzü ile tanışmış insanların mutlu edilmesi uğruna kendi mutluluklarını feda edebilmektedirler."

Bakan Koca, "Şu ana kadar sağlık kuruluşlarımızda virüsün bulaşmasından kaçamayan 29 bin 865 çalışanımız oldu. Ne yazık ki 52 sağlık çalışanımızı da yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ortamda, sağlık kuruluşlarımızda hala şiddete başvuranların olması, sağlık personelimizin menfur saldırılara muhatap olması içimizi acıtıyor, şevkimizi kırıyor." ifadelerini kullandı.

Sorumluluk çağrısı

Vatandaşlardan sorumluluk beklediklerine dikkati çeken Fahrettin Koca, "Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım, unutulan her maske, ihmal edilen her tedbir, bir değil, onlarca can yakmaktadır. Gücümüzü kırmakta, pandemi mücadelemizi zora koşmaktadır." diye konuştu.

Bakan Koca, sağlıkçıların beklentisinin alkıştan öte bir hassasiyet olduğuna işaret ederek, "Bu hassasiyet, tüm vatandaşlarımızın hastalık riskine karşı tetikte olması için gerekli. Bu hassasiyet, yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların korunması için gerekli. Bu hassasiyet, pandemi nedeniyle iş yeri tam çalışamayan kardeşimizin işine, aşına kavuşması için, evlatlarımızın eğitimine devam edebilmesi için gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 21:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1) - Son Dakika

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