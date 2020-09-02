Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı'nda yüz yüze eğitimin başlaması konusunun gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Koca, "Gündeme gelmiş oldu ama esas zannediyorum gelecek hafta da bu anlamda yoğun bir gündem olacak." ifadesini kullandı.

Koca, bu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamına yönelik bir yaklaşımın olduğunu anımsatarak şu bilgileri verdi:

"1. ve 2. sınıf ve 8. ve 12. sınıfla ilgili düzenlemeyi muhtemelen gelecek hafta konuşmuş oluruz. Daha çok 1. sınıfların alışması açısından 2+5 şeklinde sayıyı azaltarak yani 2 gün devam 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta bunu daha netleştirmiş oluruz. Diğer sınıfların bu dönemde nasıl devam edeceği şeklinde 8. ve 12. sınıflarla ilgili salgının seyrine göre gelecek hafta bunu daha da netleştirmiş oluruz. Belki il bazında veya genel anlamda. Yani şöyle özetlersek 1. sınıfların alışması için 2+5 şeklinde olabilir, 2. sınıfların olup olmayacağı konusu önümüzdeki hafta salgının seyriyle netleşmiş olur, 8 ve 12'lerle ilgili ne zaman başlayacağı veya başlayıp başlamaması konusu haftaya gündem yapılmış olacak."

"İçişleri Bakanlığı ile birlikte etkin bir mücadele yapıyoruz"

Bakan Koca, bu süreçte İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında koordinasyon sorununun yaşanıp yaşanmadığı sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Bu anlamda en yoğun iletişimimizin olduğu bakanlığın İçişleri Bakanlığı olduğunu söylemek istiyorum. Bu dönemde herhangi bir koordinasyon sorunu yaşamadığımız gibi daha yoğun gayretin olduğunu söyleyebilirim. Bizim bu pandemi sürecinde aldığımız kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığı ile yer yer aldığımız kararlarla etkin bir mücadele içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sel felaketinin yaşandığı Giresun'u ziyareti sırasında vatandaşların belediye önünde toplanmasına ilişkin bir soru üzerine Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maske, mesafe ve hijyen noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın son derece hassasiyet ve gayret içerisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu noktada da birçok defa da özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunu gündeme getirdiğini biliyoruz ama yer yer ihlal edildiğini görüyoruz. Bizim vatandaş olarak özellikle maskesiz dışarıda olmamamız mesafe ve temizliğe de aşırı özen göstermemiz gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum."

(Bitti)