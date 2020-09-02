Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol müsabakalarının seyircili oynanıp oynanmamasına ilişkin, "Belli bir döneme kadar, belki yılın ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var.

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, futbol müsabakalarının seyircili oynanıp oynanmamasına ilişkin, "Belli bir döneme kadar, belki yılın ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz futbol müsabakalarının devam etmesi şeklinde Bilim Kurulunun bir önerisi var." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleştirilen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Futbol müsabakalarının seyircili oynatılıp oynatılması konusunda Bilim Kurulunun gündemine geldi mi?" sorusunu yanıtlayan Koca, konunun toplantıda görüşüldüğünü anlattı.

"Belli bir döneme kadar, belki yılın ilk yarısı için müsabakaların seyircisiz olması şeklinde bir öneri var. Seyircili olmaması, seyircisiz futbol müsabakalarının devam etmesi şeklinde Bilim Kurulunun bir önerisi var." diyen Koca, konuyla ilgili yaklaşımın bu şekilde olduğunu dile getirdi.

Sağlık çalışanlarına verilecek ek ödemenin detaylarının belli olup olmadığına ilişkin soru üzerine Koca, "Geçen toplantıda da söylemiştim, uzatıldı. Zannediyorum birkaç gün içinde yayınlanmış olur. Bununla ilgili hem sahada filyasyon yapan hekimlerimiz dahil olmak üzere hem özellikle salgın döneminde bu hastalarla ilgili yoğun, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk ve benzeri gibi yoğun çalışan hekimlerle ilgili, çalışanlarla ilgili bir düzenleme yapıldı. Zannediyorum önümüzdeki günlerde yayınlanmış olur." diye konuştu.

Koca, "Yakın zamanda bir atama müjdesi duyar mıyız?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Atamayla ilgili ihtiyaç durumuna göre baştan 4 ay önce bir atama dönemi yaşamıştık. Ama önümüzdeki dönemde devreye girecek hastanelerimiz olacak. Konya açıldı, yakın zamanda açılışı yapılmış olacak. İstanbul'da benzer şekilde Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi bu hafta sonu açılmış olacak. Seyrantepe benzer şekilde yakın zamanda açılmış olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle birlikte bu anlamda alım söz konusu olacak."

Döner sermaye ve 3600 ek göstergeyle ilgili genel bir çalışmanın olduğuna değinen Koca, döner sermayenin kaldırılması gibi bir durumun şu an söz konusu olmadığını ifade etti.

Performansı daha etkin kılmak istediklerini vurgulayan Koca, şunları söyledi:

"Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak."

"Başka birine bulaştırmayı önleme çabası içinde oluyoruz"

Test sonucu pozitif olup durumu ağır olmayan bazı vatandaşların filyasyon ekibini beklemeden toplu taşıma araçlarını kullanarak ilaçlarını almaya gittikleriyle ilgili iddialara Koca, "Bunu doğru bulmuyoruz. İlaçların kendilerine vatandaşımızın evinde veriliyor olmasını önemsiyoruz. 150 bini geçen kişi normalde izolasyonda olması gerekirken, izolasyonda olmadığını görüyoruz. Pozitif olan, bu enfeksiyonu taşıyan vatandaşlarımızın ilacını almak için hastaneye veya sağlık kuruluşuna gelmekten öte biz onu evinde daha çok ulaştırma yönünde bir organizasyon içindeyiz. Çünkü başka biriyle temasını önlemek istiyoruz. Başka birine bulaştırmayı önleme çabası içinde oluyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Koca, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sadece Ankara'da 500'ün üzerinde ölüm gerçekleştiğini ve şeffaf olunmadığını belirtmişti. Bu iddialara ne cevap veriyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Özellikle ölümlerle ilgili başkanla da kendim görüştüm. Bununla ilgili rakamları her gün veriyoruz. Bu ölüm rakamlarıyla ilgili bir hekimin kendi tanısıyla söz konusu oluyor. Bizim herhangi merkezden bir müdahalemizle söz konusu olmuyor. Ama primer yani Kovid'den mi veya sekonder olarak olmak durumu için gerektiğinde komisyonlar kurulabiliyor. Ama bununla ilgili bizim Bakanlık olarak değiştirmek gibi herhangi bir durum söz konusu değil. İlgili hekimlerin karar vererek yaptıkları bir durum. Dolayısıyla ben demin bahsetmiştim. Enfeksiyonla ilgili parametrede bu yılın azaldığını gösterdim. Tabloda göstermeye çalıştım. Geçen yıla göre, farklı enfeksiyon tablosu olarak görünen parametrede düştüğünü görüyoruz. Tersine enfeksiyon olup Kovid yazılanların olduğunu görüyoruz."

"Pozitif vakaları takibe alıyoruz ama testin içinde yok"

Fahrettin Koca, "Bazı sağlık kuruluşlarının PCR testi sonuçlarını Sağlık Bakanlığına bildirmediği belirtilmişti. Kaç sağlık kuruluşu, kaç sonucu bildirmedi. Bu tablo nasıl değişti? Basın mensupları düzenli test oluyorlar, TBMM'de ve Külliye'de testler yapılıyor. Bu testler buna dahil mi?" sorusuna, "Bazı özel hastanelerde kaydın yeterince tutulmadığı şeklinde bir durumu gördük. Ama bununla ilgili biz gereken uyarılarımızı yaptık. Bu anlamda şu an bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Bizim testlerin içinde basın mensupları ve benzeri artı turistik bölgelerde yapılan testler, bu testlerin içinde yok. Daha fazla test yapıldığını söylemek istiyorum. Pozitif vakaları takibe alıyoruz ama testin içinde yok." cevabını verdi.

Koca, hastalığı ikinci kez geçiren kişilerin olup olmadığıyla ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Şu ana kadar ikinci kere hastalığı geçiren kişileri görmedik. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Dördüncü aydan sonra 4'te 1 oranında antikorun düştüğünü, titrasyonun düştüğünü biliyoruz. Titrasyon düşüklüğüyle birlikte enfeksiyona eğilim artıp, enfeksiyonla karşı karşıya kaldığımız bir hasta sayısı var mı, bu anlamda da bildiğimiz bir hasta durumu yok."

(Sürecek)

Fahrettin Koca, Futbol, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 22:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4) - Son Dakika

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