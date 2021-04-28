Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

28.04.2021 19:51
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede uygulanan Biontech aşısının iki dozunun arasındaki sürenin 6-8 hafta olmasına karar verildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede uygulanan Biontech aşısının iki dozunun arasındaki sürenin 6-8 hafta olmasına karar verildiğini bildirdi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, tüm dünya ile birlikte salgın boyunca ağır bedeller ödediklerini, yeni bir dünya düzenine sert ve hazırlıksız bir geçiş dönemi yaşadıklarını belirtti.

Kovid-19 salgınının hayatın her alanını etkilediğine dikkati çeken Koca, "İş yapma usullerinden sevdiklerimize temas etme halimize kadar her alanda yeni bir düzene geçiş sancısı yaşadık. Sevdiklerimizi kaybettik. Sevdiklerimizi korumak için onları görmemeyi göze aldık." dedi.

Koca, bu yıpratıcı sürecin beklenenden uzun sürdüğünü ifade ederek, "Ülkemizde vaka sayılarının ve kayıpların artmasını durdurmak için bir kez daha kısıtlamaları sıkılaştırdık. Umarım ödediğimiz bu bedel bu salgından tamamen kurtulmamıza fayda sağlar. Kısıtlamaların işe yaraması da tamamen hayatımızdan çıkması da onlara ne kadar uyacağımızla ilgili. Eğer bir defada bu kısıtlardan ve hastalıktan kurtulmak istiyorsak hep birlikte tedbir ve kısıtlamalara uymalıyız." diye konuştu.

Bu talebin zorluğunun farkında olduğunu söyleyen Koca, aşı programıyla toplumsal bağışıklık elde edilmeden eski günlere dönülmesinin kolay olmayacağını, bu sürecin kısalması için kısıtlama ve tedbirlere uyulması gerektiğini vurguladı.

Sputnik V aşısının ilk sevkiyatı mayısta

"Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor." ifadesini kullanan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri de artıyor. Bildiğiniz gibi ülkemizde iki aşı kullanıma girdi. Üçüncü olarak ise Sputnik V aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariki için bir anlaşma da yapıldı. Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecektir. Ayrıca bu aşının ülkemizde üretilmesi için de teknoloji transferi yapılacaktır."

"İki dozun arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verildi"

Haziran ayı ile birlikte Biontech aşısının teslim alınan miktarının 30 milyon dozu geçeceğini bildiren Koca, "Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin Hocamızın da görüşünü alarak Biontech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Sinovac için ise zaman zaman sevkiyatta yavaşlamalar yaşansa da artan kapasite ile birlikte elimize ulaşan doz miktarı da artacak. Ayrıca diğer aşı üreticileri ile de anlaşma zemini ve erken teslimat konularında görüşmeler devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yerli aşı çalışmaları

Koca, yerli aşı çalışmalarına da devam edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yerli inaktif aşımız Faz 2 denemelerini tamamladı. Sonuçların değerlendirilmesini takip eden önümüzdeki birkaç gün içinde Faz 3 denemelerinin hazırlıkları başlayacaktır. Bu yaygın kullanım öncesi son aşamadır. İkinci inaktif aşımız ise Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırma Merkezi'nde Faz 1 aşamasına başlamış ve ilk gönüllülerinin aşılanmasını tamamlamıştır.

Faz 1 çalışması devam eden bir diğer aşı adayımız olan virüs benzeri parçacık aşısı ise ilk gönüllülerinin tamamını aşılamış durumdadır. Mayıs ayı sonunda Faz 2 çalışmasına geçilmesi hedeflenmektedir. Intranazal uygulanacak aşı adayımız için ise Faz I çalışması için araştırma ürünü üretilmiştir. Gerekli testler tamamlandıktan sonra Faz I çalışmasına başlanacak. Adenövirüs temelli vektör aşı adayımız ise üretilmiş ve Faz I aşamasına ulaşmıştır."

"5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi"

Mutasyonların, aşı çalışmalarının etkinliğini ve salgının seyrini yakından ilgilendirdiğine dikkati çeken Koca, bunun virüsle mücadeleyi güçleştirdiğini belirtti.

Bakan Koca, bugün dünya genelinde karşılaşılan onlarca mutasyon/varyant türü bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılırken bazıları sınırlı yayılım göstermektedir. Virüsün kendisini değiştirerek yeni formlara girmesi ömrünü uzatsa da bunun bir sonu var. Bu mutasyonlar virüsün de hasta etme kabiliyetini sınırlayacak. Şu an ülkemizde en çok görülen mutasyon türü İngiltere varyantıdır. Bunun yanında Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştü. Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar izolasyon altında takip edilmektedir."

İçinde bulunulan dönemin, salgının kontrol altına alınması ve yaygın aşılamadan önceki son kısıtlama olmasını dileyen Koca, şunları kaydetti:

"Bu temennimin gerçekleşmesi için bu dönemi iyi değerlendirmeli ve sorumlu davranarak kısıtlama ve tedbirlere uyumlu hareket etmeliyiz. Sözün gücünün azaldığının farkındayım ama sizin gücünüzden hiç endişem yok. Çok direndiniz, çok mücadele ettiniz ve yoruldunuz. Sizlerden ricam bir seferberlik haliyle mücadeleye katılmanızdır. Bu mücadelenin galibi bizler olacağız. Ramazan Bayramı'nı huzurla karşılamak için birlikte mücadele edelim."

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Sputnik V, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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