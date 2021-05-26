Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlanacağını bildirdi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı programı ve salgının seyriyle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Vatandaşlara, vaka sayılarını önemli ölçüde düşüren kısıtlamalara ve tedbirlere gösterdikleri uyum için teşekkür eden Koca, "Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerimiz devam edecek. Birlikte mücadele ederek başardık, birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz." ifadelerini kullandı.

Koca, normalleşme döneminde, kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılamayla güçlendirilmiş bir uygulamayı hedeflediklerini dile getirerek, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır." bilgisini paylaştı.

"En hızlı aşı kampanyalarından birini yürüttük"

Salgının en can yakıcı olduğu günlerde tüm aşı adaylarını titizlikle inceleyerek Faz-3 çalışmalarının Türkiye'de de yürütülmesi için gayret gösterdiklerini hatırlatan Koca, "Çalışması ülkemizde tamamlanan aşı adaylarından biri olan inaktif aşıyı ülkemize getirmek üzere 100 milyon doz aşı için anlaşmayı yapmıştık. Yaklaşık 30 milyon doz aşıyı da teslim alıp uyguladık. Aşı tedarikinin en sıkıntılı olduğu günlerde dünyanın en hızlı aşı kampanyalarından birini yürüttük." diye konuştu.

Koca, aşı tedarikinde son iki ayda yavaşlama olsa da bunun haziranla hızlanacağını belirttiklerini hatırlatarak, Türkiye'nin aşı üretmeyen ülkeler içinde en çok aşıyı en kısa sürede temin eden bir program yürüttüğünün altını çizdi.

Çok yakında önemli bir miktar daha aşının ülkeye ulaşacağını bildiren Koca, "Buradan Çin makamlarına gösterdikleri destek ve anlayış için teşekkür ediyorum. Tüm girişimlere rağmen aramızdaki anlaşma ve iyi ilişkilerin devamı için karşılıklı büyük gayretler gösterdik." dedi.

BioNTech aşısı

Bakan Koca, aşıların etkinlikleri ve yan etkileri daha iyi anlaşıldıkça yeni teknolojilerle üretilen aşıları da Türkiye'de kullanıma almaya devam ettiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"İlk geliştirilen Kovid-19 aşısı olan BioNTech aşısını da ülkemizde de yürütülen Faz-3 klinik çalışmalarının başından beri takip ediyoruz. Gurur verici bir başarıya imza atan bilim insanlarımız Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile sürecin başından beri irtibat halindeyiz. Üretim kapasitesi ile ilgili gelişmelerle birlikte daha önce 27 Aralık 2020'de 30 milyon doz olarak imzaladığımız anlaşmayı, geçtiğimiz günlerde 120 milyon doza çıkardık. Haziranda 30 milyon doz teslim edilecek olan aşıların ilk bölümü bugün ülkemize ulaştı. Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doza yakın aşı daha ülkemize ulaşacak. Destek ve gayretleri için bir kez daha Uğur hocamıza ve ekibine teşekkür ediyorum."

"270 milyon doz aşıyı imza altına aldık"

Etkinliği ve başarısı ispat edilen Sputnik V aşısının da temini için geliştirildiği günden beri çalıştıklarını dile getiren Koca, "50 milyon doz Sputnik aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. Bu anlaşmaya verdikleri destekler için de Rus makamlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Böylece nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk." dedi.

Yerli aşı çalışmaları

Koca, yerli aşı çalışmalarında da son aşamaya gelindiğini belirterek, "Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri insan deneylerinin son safhası Faz-3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz-3 aşılamaları başlayacaktır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızın liderliğinde yürütülen çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada aşı tedarikiyle ilgili büyük zorluklar yaşanırken Türkiye'nin menfaatlerini ve vatandaşların sağlığını önceleyerek önemli miktarda aşıyı temin ettiklerini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Aşı tedariki yavaşladığında sizi ne kadar açık bilgilendirmişsek bugün de bu güzel haberleri aynı açıklıkta takdirlerinize sunuyorum. Her olumlu gelişmeyi eleştirmeye devam edenler elbette olacaktır ve bu saygı çerçevesinde kaldıkça haklarıdır da. Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili yeni planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir."