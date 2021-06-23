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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2)

23.06.2021 21:18
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

İnaktif yerli aşı TURKOVAC'ın Türkiye Koordinatörü ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'a söz veren Koca, Ünal'dan yerli aşının faz 3 aşamasıyla ilgili bilgi vermesini istedi.

Ünal, Türkiye'nin, Eylül 2020'de Sinovac aşısının faz 3 çalışmasına başladığını ve başarılı yürütülen çalışma sonucunda 23 Aralık'ta aşılama programına geçtiğini hatırlatarak bu anlamda dünyadaki ilk ülkeler arasında yer aldığını ifade etti.

Yürütülen çalışmanın sonucunun da önemli tıp dergilerinden Lancet'te yayına kabul edildiğini bildiren Ünal, gelecek hafta içinde yayımlanacağını söyledi.

Şu günlerde de Kayseri Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin geliştirdiği inaktif yerli aşının faz 3 çalışmalarıyla ilgilendiklerine değinen Ünal, aşı çalışmasının planlı şekilde yürütüldüğünü dile getirdi.

Ünal, TURKOVAC'ın dün faz 3 çalışmasına başlandığını anımsatarak en kısa sürede Türk ve dünya tıbbına kazandırılması çabası içinde olacaklarını ifade etti.

Günlük vaka tablosunu paylaştı

Bakan Koca da Sinovac'ın faz 3 çalışmasının Lancet'te yayınlanacak olmasının son derece önemli bir gelişme olduğunu, devamında Sinovac'ın farklı ülkeler tarafından kabul edilmesini Türkiye'nin çalışmasının sağlayacağını söyledi.

Ağır bedeller ödendiğini ancak güzel günlere çok yaklaşıldığını belirten Koca, vatandaşlardan bu dönemi hata yapmadan kapatmalarını, kendi kişisel güvenlik çemberini oluşturarak bir süre daha dikkatli davranmalarını ve aşı olmalarını istedi.

Bakan Koca, ardından günlük vaka tablosunu paylaştı. Vaka sayısının dün 6 binin üzerindeyken bugün 5 bin 809 olduğunu bildiren Koca, "Salgın, pazartesi ve salı genelde bir yükselişle kendisini gösteriyor özellikle bu dönemde ama bugün 5 bin 809." dedi.

Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkes aşı randevusu alabilecek

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, yeni yaş gruplarına aşı sırasının ne zaman geleceği ve aşılamanın kaç yaşa kadar düşürüleceği yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi:

"Biz, özellikle şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri olan vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken dönemde yapabilirsek, toplumsal bağışıklığı o kadar erken dönemde sağlamış olabileceğimizi ve ülkeye giriş ihtimali olan mutasyonlara karşı da erken dönemde tedbir anlamında bir çözüm olacağına inanıyoruz. O nedenle şu an 25 yaşa kadar biliyorsunuz inmiş oldu, 25 yaş ve üzeri. Bugünden söyleyebilirim, cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış bütün vatandaşlarımızı tanımlamış olacağız. Yani cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkes randevu alabilir olacak. Bizim hedefimiz, özellikle 18 yaş üstü aşılanabilir olma durumu olan, yani hastalığı geçirenleri düşürdüğümüzde nüfusun en az yüzde 70'inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz."

Vatandaşlardan bu süreçte hassasiyet göstererek erken dönemde aşılarını olmalarını isteyen Koca, yazın daha rahat olabilmek, bayramı bayram gibi geçirebilmek için herkesin aşılarını erken dönemde olma gayreti içinde olması gerektiğini söyledi.

TURKOVAC faz 3 çalışması 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak

Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın faz 3 çalışmalarında plasebo yerine Sinovac aşısı kullanılıp kullanılmayacağı ve Türkiye dışında farklı merkezlerde aşının faz 3 çalışmasının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Faz 3 çalışması 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak. Plasebo yerine, kıyaslamalı olan Sinovac ile birlikte yapılıyor olacak. Bununla ilgili izinler alındı ve o çerçevede zaten etik kurul onayını vermiş oldu. Ayrıca Macaristan, Azerbaycan, Kırgızistan'da da bu faz 3 çalışması yapılmış olacak. Biz, ilave birkaç ülkeyi daha bu çalışmaya katmaya çalışıyoruz. Onunla ilgili de görüşmeler devam ediyor. 29 merkezde 40 bin 800 kişi üzerinde yapılacak."

(Sürecek)

Bilim Kurulu Toplantısı, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Cuma, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika
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