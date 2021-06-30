Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzerindekiler ile sağlık çalışanlarının yarından itibaren istedikleri aşıyla üçüncü dozlarını olmak üzere randevu alabileceklerini bildirdi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgın hastalık gündeminden çıktığını belirterek, "Bu sözlerimin bir ümit cümlesi olmadığını bilmenizi isterim, küresel salgının esaretinden kurtuluşunuzun ifadesidir." dedi.

Aşılama programının planlı ve her bir vatandaşa en konforlu şekilde aşının ulaştırılması için tam bir seferberlik haliyle ilerlediğini vurgulayan Koca, Türkiye'nin, günlük 1 milyon dozun üzerinde aşılamayla nüfusunu en hızlı aşılayan ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Koca, bugün itibarıyla yaklaşık 50 milyon doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirerek, "İlk doz aşısını olan vatandaşlarımızla ikinci doz aşı zamanı gelen vatandaşlarımızın takvimleri birleştiğinde günde 1,5-2 milyon dolaylarında aşı yapıyor olacağız. Aşılarımızı ne kadar erken dönemde olursak milletçe salgından o derece erken kurtulmuş olacağız. Aydınlık yarınların bizim olduğunu artık hepimiz görüyoruz." diye konuştu.

Vatandaşları daha önce de bu son dönemeçte temkinli ve teyakkuzda olmaya davet ettiğini hatırlatan Koca, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi koronavirüs bir RNA virüsü ve çok kolay mutasyona uğruyor. Eldeki aşılar mutasyonlara karşı da belirli seviyelerde koruyucu görünüyor. Ancak mutasyonlara fırsat vermeden aşılamayı tamamlamak salgını durdurabilecektir. Delta varyantının yayıldığı ülkelerden aşılamanın da yüksek seviyede olduğu yerler var. Bu durum bizi uyarıyor ve aşı olmada acele etmeye davet ediyor."

50 yaş üzeri vatandaşlarla sağlık çalışanları için üçüncü doz aşı

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında üçüncü doz aşıların gerekliliği konusunun da değerlendirildiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun üçüncü doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı üçüncü doz olarak yaptırabilirsiniz."

Kovid-19 geçirenlerin hatırlatma dozları hastalığın atlatılmasından 3 ay sonra yapılacak

Bilim Kurulu'nun gündeminde "Kovid-19'u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları" konusunun da bulunduğunu belirten Koca, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.

Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."

"Kimsenin buna hakkı yoktur"

Bakan Koca, aşı tedariki konusunda yapılan bazı değerlendirmelerin gerçeklerle hiçbir ilgisinin olmadığının altını çizerek, "Birileri aşı almaktan vazgeçtiği için Türkiye'nin aşıya ulaştığını iddia etmek en hafif ifade ile emek verenlere saygısızlık, devletimize güvensizliktir. Kimsenin buna hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

Devletin kurumlarının 9 aydır aşıya en doğru koşullarda ulaşmak için gayret ettiğini vurgulayan Koca, güvenilirliği ispat edilen her aşıyla ilgilendiklerini ve yakından takip ederek en uygun şartlar ve doğru koşullarla Türkiye'ye getirilmesine gayret ettiklerini söyledi.

Koca, bu hizmetlerin sorumluluk ve görevleri olduğunun altını çizerek, "Görevimizi yapmış olmak sebebiyle iltifat beklemiyoruz. Her bir eleştirinin de haklı bir tarafı olabilir diye düşünerek çalışmalarımızı gözden geçiriyoruz. Ancak, asılsız iddialarla vatandaşımızın devletimize olan güveninin sarsılmasına müsamaha gösteremeyiz. Bu devlet, gücünü ispata muhtaç olmayacak kadar büyük ve güçlüdür. 'Bu güce güvenin' derken bu öz güvenle sesleniyoruz." diye konuştu.

"Her bir eksiğimiz bizi toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmakta geciktirecek"

Son günlerde aşı karşıtlığı konusunun gündemde tutulmaya çalışıldığına dikkati çeken Koca, Türkiye'nin çocukluk çağı aşılarında yüzde 98 gibi bir aşılama oranına sahip olduğuna işaret etti.

Koca, böyle bir ortamda aşı karşıtlığından bahsetmenin sadece küçük bir zümreyi cesaretlendirmeye yarayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Aşıya karşı olmayan ama aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Siz tereddüt eder ve geri durursanız bir kişi eksik kalacağız ve her bir eksiğimiz bizi toplumsal bağışıklık hedefimize ulaşmakta geciktirecektir. Aşıyı olan vatandaşlarımız olumlu tecrübelerini paylaşarak tereddüt yaşayan vatandaşlarımızı rahatlatmalı. Emin olunuz, salgın koşulları altında geliştirilen tüm aşıları büyük bir hassasiyet ve titizlikle inceleyerek ülkemize getiriyor ve kullanıma alıyoruz. Bizler sizin adınıza bu tereddüdü yaşayıp ikna olduk ve inandığımız aşıları ülkemizde kullanıma sunduk."

Salgının sonuna yaklaşıldığını belirten Koca, "Elbette daha iyisini yapabilirdik. Fakat bilmenizi isterim ki zor günlerde büyük işlerin üstesinden birlikte geldik. Birlikte sabrettik, birlikte mücadele ettik ve zafere birlikte yürüyoruz. Salgına son darbeyi vuracak olan, aşı ile toplumsal bağışıklığı elde etmektir. Her bir vatandaşımız diğerlerinin aşı olmasını beklemeden aşısını olmalı ve toplumsal bağışıklık hedefinde mücadeledeki yerini almalıdır." dedi.