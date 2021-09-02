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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (2)

02.09.2021 22:22
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (2), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısını 12 yaş üstüne de 15 yaş üstünde olduğu gibi tercihe bağlı yapılabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısını 12 yaş üstüne de 15 yaş üstünde olduğu gibi tercihe bağlı yapılabileceğini bildirdi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Bakan Koca, Bilim Kurulunun yeni dönemde hiçbir şekilde okulların kapanmasını gündemine almak istemediğini belirtti.

Koca, "Yeni dönemde salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Çünkü elimizde artık aşı var. O nedenle vatandaşlarımızın sorumluluklarını bilerek özellikle tedbirlere uymalarını ve bir an önce aşılarını bu sorumluluğun gereği olarak yapmalarını son derece önemsiyoruz. Biz okulları kapatmak değil, en fazla kapatabileceğimiz belki sınıf olabilir, onu bile kapatmak istemiyoruz. O nedenle toplum, vatandaşlarımız, velilerimiz herkes bu noktada lütfen bize destek olsunlar." diye konuştu.

"Şu dönemde kısıtlamaları gündemimize almadık"

Koca, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Toplantıda 12 yaş ve üzeri çocukların tamamının aşılanması gündeme geldi mi?" sorusuna Koca, "18 yaş ve üstü üniversite öğrencileri için tanımladık. 15 yaş ve üstü için de tercihe bırakmıştık. 12 yaş üstü kronik hastalığı, ek hastalığı olan çocuklarımız için de ayrıca tanımlama yaptık. Bugün gündeme gelen konulardan bir tanesi, 12 yaş üzeri zorunlu değil, 15 yaş üzeri yapıldığı gibi tercihe bırakarak devam edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yani aşının zorunlu olarak yapılmasını çocuklarda değil, ek hastalığı olanlar için önemsiyoruz, tanımladık ve önemli görüyoruz. Ama 12 yaş üstü de 15 yaş üstü olduğu gibi tercihe bağlı yapılabilir." yanıtını verdi.

"Vaka sayılarında hızlı bir artış var. Buna ilişkin ek tedbirler olacak mı?" sorusu üzerine Koca, vaka sayılarında artışın giderek devam ettiğini, belli bir düzeye geldikten sonra düşüş olduğunu ama bir yerde takıldığını söyledi.

Bu rakamların da oldukça yüksek olduğunu dile getiren Koca, vefat sayılarının giderek arttığını belirtti.

Yeni dönemde özellikle varyantların, bulaşıcılığı daha çok artırdığına işaret eden Koca, "Özellikle biz şu dönemde kısıtlamaları gündemimize almadık. Hareketlilik yoğun bir şekilde artmış oldu. Hareketliğin arttığı dönemde temasın bir şekilde olduğu, yakınlaşmanın olduğu, mesafenin korunmadığı, maske kullanımının giderek azaldığı bir dönemin olduğunu görüyoruz ve bu bulaşın giderek daha kolay olduğunu ve vaka sayısının arttığını görmüş oluyoruz." diye konuştu.

Yeni dönemde vaka sayılarının ağırlıklı olarak 15-45 yaş aralığındaki genç yaş grubunda olduğunun altını çizen Koca, daha önce ise bu grubun 65 yaş ve üzeri olduğunu kaydetti.

Koca, Kovid-19 vakalarının en yoğun yaş grubunun 15-45 yaş aralığına düştüğünü, vaka sayısının bu sebeple giderek yükseldiğini açıkladı.

"Aşı oranımızı her geçen gün artırmamız gerekiyor"

Bakan Koca, "Kimisi aşının bulaşı hiçbir şekilde önlemediğini söyler. Biz aşının belli oranda bulaşı da önlediğini biliyoruz. Bu yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 aşı durumuna göre değişebiliyor. O nedenle bizim aşı oranımızı her geçen gün artırmamız gerekiyor ve toplamda şu an vaka sayılarımız, ağırlıklı hastane yükümüz yüzde 70, 60 yaşın üstünü söylüyor. Ama vaka oranımız yüzde 10. Aşılanma oranımız 60 yaş üzeri yüzde 82,5, 83. Dolayısıyla yüzde 90'a yakın aşısını tam yaptırmamış olan, olmamış olan vatandaşlarımız yüzde 90'ını oluşturuyor. O nedenle aşının ne kadar etkili ve önemli olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Salgını ülke gündeminden çıkarmak istediklerini ifade eden Koca, bunun da 84 milyonun beraber hareket etmesiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Aşının etkili olduğunu vurgulayan Koca, "Yüzde 90'a yakın aşısı tam olmayan ama yüzde 10 aşısı olanlar da kaybedilebiliyor. Ama ağırlıkla 65 yaş üstü ek hastalığı olan kişiler oluyor. Bir vatandaşımız hayatını kaybettiğinde, aşılı olduğunda 'Bu aşılı olduğu halde vefat etti' diye yaygın dezenformasyon yapılmaya çalışılıyor. Biz rakamları söylüyoruz. Yüzde 10 zaten 65 yaş üzeri ağırlıklı olmak üzere aşılı olanlar da kaybediliyor ama yüzde 90, yüzde 80 oranında biz koruduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlara aşılarını erken dönemde yaptırmalarının çok önemli olduğunu hatırlatan Koca, "Bizim vatandaşımız yüzde 98 oranında kendi çocuğuna hem de yeni doğan döneminde hem de doğduktan 1-2 gün sonra başlamak üzere hem de 13 farklı aşıyı yaptırabilmiş bir toplum. Niye aşıyı kendimize yaptırmayalım? Sonuçlarını biliyoruz. Sonuçlarını bildiğimiz bu aşı bu salgından bu dönemde az zararla kurtulmanızı sağlayabilir." dedi.

"Testlerle ilgili şu an yapılanlarda sorun yok"

"Sputnik ile Sinovac aşılarında ortak üretim konusunda mutabakata varılmıştı. Bununla ilgili son gelişmeler nelerdir? Sputnik V aşısı kullanıma neden girmedi? Değerlendirmeleriniz nelerdir?" sorusuna Koca, şu yanıtı verdi:

"Sputnik ile ilgili 200 bin kişi için doz gelmişti, yani 400 bin. Sputnik ile ilgili birinci ve ikinci dozun farklılığı var, aynı aşı değil. Birbirinden farklı. O nedenle gelen aşı farklılığından ötürü biz yeni dönemde, özellikle dün de temasa geçmiş olduk, hızla daha yoğun hem bir hem ikinci doz aşının gelmesi için gayret içindeyiz. Testleriyle ilgili şu an yapılanlarda sorun yok. Ama yeni bir aşı tipi özellikle Rusya'dan bu anlamda olabilirliğiyle ilgili yaklaşımlar oldu. Onunla ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Üretimle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yerel bir firmayla çalışmalar bir noktaya geldi ama daha üretim safhasına gelmiş değil. Ben çok uzayacağını düşünmüyorum."

Çin'le Sinovac ile ilgili görüşmelerde ülkede yatırım yapmalarının önemini ifade ettiklerini, herhangi bir geri alım garantisi vermeden bu yatırımı Türkiye'de yapmalarını ve Türkiye'ye teknoloji transfer etmelerini istediklerini anlatan Koca, "Onlar da bu noktada yatırım yapmayı düşündüklerini, bununla ilgili planlarının hazır olduğunu, çok uzun sürmeyeceğini söylediler. Tekrar teknik ekip gelip gördü. Türkiye'de yatırımın yapılabilirliğine karar verdi. Devamıyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Somut bir gelişme olursa bunu zaten aktarmış oluruz." diye konuştu.

(Sürecek)

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (2)
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (2)
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (2)
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (2)
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (2)

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (2) - Son Dakika
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