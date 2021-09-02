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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3) - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)

02.09.2021 22:46
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3), System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında Avrupa ülkelerinde Türkiye'den fazla aşı yapan Almanya dışında ülke olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında Avrupa ülkelerinde Türkiye'den fazla aşı yapan Almanya dışında ülke olmadığını belirtti.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, Kovid-19'a bağlı vefat sayılarının geçen seneye göre artmasının nedeninin sorulması üzerine, hastane yükü, vaka yükü ve vakanın yüzde 83'ünün, hastane yoğun bakım ve entübe olan ve hayatını kaybedenlerin yüzde 90'a yakınının aşısı tamamlanmamış kişiler olduğunu belirterek "Dolayısıyla aşısızların salgını olmaya devam ediyor. Olay çok net. Bizim bir an önce aşılarımızı tamamlıyor olmamız gerekiyor." dedi.

Hem mRNA hem de inaktif bir doz aşının korumadığını, iki aşının mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Koca, mRNA aşısı için hatırlatma dozunun yaptıkları 3, 4 aylık çalışmalarda koruyuculuğunun devam ettiğini gördüklerini kaydetti.

"Hatırlatma dozu 7 ay sonra mı, 8 ay sonra mı, 9 ay sonra mı onu çalışmalarımızla görmüş olacağız zaten. O zaman söylemiş oluruz ama İsrail'deki sonuçlarını biliyoruz. 8 ay sonra gerektiği şeklinde özellikle riskli grupta daha önemli oldu. İnaktif aşı için de bu anlamda 3'üncü doz aşının çok önemli olduğunu ben çok söylemeye çalıştım." diyen Koca, verilere göre 3'üncü aydan sonra koruyuculuğun giderek azaldığı, yaşlı ve ek hastalığı olan grupta bunun daha belirgin düştüğünü anlattı. Koca, bu sebeple 2 doz inaktif aşı olanların aşısının tamamlanmış olduğunu düşünerek hareket etmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlar aradan 3 ay geçti ise mutlaka aşısını yaptırıyor olmalı. Yani inaktif aşı için söylüyorum. Bu aşıyı tamamlamamış olanların da 3 aydan sonrası için diyorum, riskli hastalık grubunda yine karşımıza sorun olarak çıktığını da biliyoruz. Onun için yeni dönemde rakamları bu kadar net söylüyorum, diyorum ki, vakaların yüzde 83'ü aşısını tamamlayamayanlar. Hastanede vefat edenlerin yüzde 90'a yakını aşısını tamamlamayanlar. Dolayısıyla toplamda 62 milyon 18 yaş ve üstü aşılanması gereken vatandaşımız var. Peki aşısı tamamlanmış olan kişilerin sayısı ne kadar? 34,5, 35 milyon. 35 milyonun vaka yükü yüzde 13, hastane yükü yüzde 10. Aşılanmamış olan 18 yaş altı düşük olduğu için yüzde 2'lerde olduğu için onu katmadan söylüyorum. Geriye kalan 28 milyon yüzde 83 vaka, yüzde 90'a yakın hastane yükünü oluşturuyor. Aşı bu kadar etkili, bunu tartışmanın anlamı yok."

"Yüzde 98 oranında evlatlarına birinci günden itibaren 13 farklı aşıyı yaptıran bir toplumuz"

Bir gazetecinin Türkiye'de yurt dışında olduğu gibi kapalı alanlarda aşı kartı veya PCR testi istenmesi gibi bir hazırlığın olup olmadığı sorusuna Koca, Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirler arası ulaşım, tiyatro, sinema, konser ve benzeri kalabalık ortamlarda PCR testi alınması gerektiği konusunda açıklama yaptığını anımsattı.

Koca, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim ile ilgili de özellikle gençlerimizin, evlatlarımızın temas ettiği kişilerin bu anlamda aşılanmalarını öncelikle, değilse PCR istenmesi gerektiğiyle ilgili genel bir yaklaşım zaten oldu. Başka bir alanda bunu gündeme taşıyalım diye düşünmüyoruz. Daha çok şu dönemde üzerinde durduğumuz aşılanma oranlarını yükseltmek istiyoruz. Bu toplumun 'aşı karşıtlığı' ifadesini kullanmak istemiyorum. Bu toplumun bu anlamda bir sorunu olduğuna inanmıyorum. Yüzde 98 oranında evlatlarına birinci günden itibaren 13 farklı aşıyı yaptıran bir toplumuz biz. Bu anlamda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. En fazla illa bir şey denecekse, aşının ertelenme durumu olduğunu düşünüyorum. Biz gerekirse vatandaşımıza her ortamda anlatmayı, ayağına giderek bu aşıyı yaptırabileceğimizi göstermek istiyoruz. Bu vatandaşımızın bir şekilde itiraz edebileceği, yaptırmak istemediği bir aşı olduğunu doğrusu düşünmek istemiyorum."

Restoran, kafe gibi mekanlarda ek tedbirlerle beraber, aşı olmayanlar için ayrı yer ayrılmasının söz konusu olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, AVM, restoran, kafeler için PCR ve benzeri bir uygulamayı şu an gündeme almadıklarını, aşılanma oranı ile birlikte salgının Türkiye'nin gündeminden giderek düşeceğini ve vaka sayılarının giderek azalacağını düşündüğünü söyledi.

Vatandaşın aşıya eğiliminin giderek arttığını, Türkiye'nin toplam yaptığı aşı doz sayısının 95 milyonu geçtiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Almanya 102 milyon. 2-3 hafta sonra Almanya'nın aşı doz sayısını da geçmiş olacağız. Bu anlamda bizden önceki ülkelerin hepsi nüfusu bizden fazla olan ülkeler ve önümüzdeki dönemde biz aşılanma oranının daha da artacağını, Avrupa ülkelerinden bizden daha fazla aşı yapan şu an Almanya dışında bir ülke yok ve olmayacak diye düşünüyoruz.

Gençlerimizle ilgili 17, 18 ve 19 yaş en az 1 doz aşısını, toplam 1 milyon 970 bin kişiden bahsediyorum yani 2 milyona yakın kişiden bahsediyorum, en az bir doz aşını yaptıran gencimizin oranı yüzde 87,29. İki doz aşısını yaptıran da yüzde 49,98, yani yüzde 50. Dolayısıyla ben her geçen gün bu oranların giderek yükseleceğini ve sorunun, pandeminin giderek kontrol altına alınabileceğini inanıyorum. Önümüzdeki dönemde Turkovac aşımızın da devreye girmesiyle biraz daha bu anlamda oranlarımızın yükseleceğini inanıyorum."

(Sürecek)???????

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3)

COVIRAN Bereket, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulundu: (3) - Son Dakika


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