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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

15.09.2021 21:50
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda öğrencilere tarama amaçlı yapılacak Kovid-19 testlerinde velilerin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyeceğini belirterek, "Velilerimizin onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda öğrencilere tarama amaçlı yapılacak Kovid-19 testlerinde velilerin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyeceğini belirterek, "Velilerimizin onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır." dedi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kurulun aşı programının seyri ve okullarla artan hareketliliğin salgına etkisini değerlendirmek üzere bir araya geldiğini söyledi.

Okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasının yeni koşullara uyumla geçtiğini belirten Koca, alınan tedbirler ve olası olumsuz olayların yönetimiyle ilgili hazırlıkların uyum haftasını büyük sorunlarla karşılaşmadan yönetmelerinde etkili olduğunu ifade etti.

Koca, okulların yüz yüze eğitimle açık kalmasının en büyük öncelikleri olduğunu, bunu defalarca dile getirdiklerini, getirmeye de devam edeceklerini söyledi. Bunun temini için planladıkları pilot taramalara ilişkin bilgi veren Koca, şöyle devam etti:

"Okullarımızda öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testlerde velilerimizin izni olmadan hiçbir işlem tesis edilmeyecektir. Velilerimizin onam formunda öğrenciden test için numune alınmasına izin vermeleri halinde sadece boğazdan örnek alınarak tarama işlemi yapılacaktır. En kutsal emanet olan bedenimize kişinin ya da velisinin rızası dışında hiçbir işlem tesis edilmesi mümkün değildir. Konu salgın hastalık bile olsa bu böyledir."

"Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi"

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun bir diğer gündem maddesinin ise aşı programının seyri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aşı programımız, plana uygun ve başarıyla sürmektedir. Birinci doz aşılamada yüksek bir oranda ve kısa sürede aşılamayla önemli bir kazanım elde ettik. Şimdi sıra aşılarımızı tamamlamaya ve ikinci doz aşıları olmaya geldi. Sizlerle günlük olarak paylaştığımız Türkiye haritası üzerinde illerimizin birinci doz aşılanma oranlarını gösteren tablomuzu güncelliyor ve aynı haritayı iki doz aşılanma oranlarıyla paylaşmaya başlıyoruz. Pazartesi gününden itibaren iki doz aşılanma oranlarını gösteren haritayı paylaşacağız."

"Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır"

Son günlerde kayıpların sayısının yüksek olmasının aşı etkililiğiyle ilişkilendirildiğine şahit olduklarını belirten Koca, vaka ve kayıplar içindeki aşısız oranın çok yüksek olduğunu vurguladı. Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durum aşılar olmasaydı bizi nasıl bir felaketin beklediğinin göstergesidir. Virüsün kişilere ulaşma yolları kısıtlandıkça erişebildiği kişileri enfekte etmektedir. Topluca bağışıklık kazanmadan bunun önüne geçmek maalesef mümkün değildir. Mevcut vaka ve kayıplarımız aşı olmasaydı çok daha yüksek olabilirdi. Bu durum net şekilde görülebiliyor. Salgın toplumsal bağışıklık sağlanarak son bulacaktır. Bunun için aşı olmak elzem."

Aşının, ikinci dozdan 14 gün sonra koruduğunun akıllardan çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan Koca, toplumsal bağışıklık elde edilene kadar tedbirlere uymak ve maske, mesafe kurallarını temizlikle birleştirerek devam etmek gerektiğini kaydetti.

Koca, endişe ve karmaşa ortamından çıkıldığına işaret ederek, "Bunu kalıcı hale getirmek elimizde. Hep beraber tedbirlere uyacak ve aşı olarak toplumsal bağışıklığı elde edeceğiz." dedi.

Yevgeniy Ziniçev, COVIRAN Bereket, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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