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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

29.09.2021 20:13
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur." ifadelerini kullandı.

Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Kurul'un okullarda yüz yüze eğitim, salgının seyri ve tedbirlerin uygulanması gündemi ile bir araya geldiğini belirtti. Toplantıda, vaka sayıları içinde, okula giden öğrencilerin bulunduğu yaş grubunun dağılımının ele alındığını aktaran Koca, şöyle devam etti:

"5-17 yaş arasında bulunan çocuklarımız aktif vakaların yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Bu grubun önemli ölçüde aşı programında olmadığını dikkate aldığımızda çocuklarımızda görülen vakaların beklenen bir durum olduğunu ifade etmek isterim. Buna karşın, bu yaş grubundaki çocuklarımızın hastaneye yatışında ya da yoğun bakıma girişinde belirgin bir artış olmamıştır. Mevcut tabloda okula giden çocuklarımız virüsle karşılaşsa da hastanede tedavi görmesi gereken bir durum ortaya çıkmamaktadır."

Koca, her kademede okulların açık kalması için her türlü tedbiri alacaklarının ve yüz yüze eğitimin mutlak açık kalacağının altını çizdi.

"Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur"

Aktif vakaların yaş ortalamasının düşmesinin, hastanede tedavi görenlerin sayısını azalttığını, vefat sayısının da düşeceğini ümit ettiğini aktaran Koca, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hedefimiz hiçbir hasta kalmayıncaya kadar tedbirlere uymak, aşıyla bağışıklık sağlanıncaya kadar aşı programımızı kararlılıkla sürdürmektir. Birtakım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edilmiştir. Bakanlığımızın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulaması yoktur. Bildiğiniz gibi birçok müesseseye girişte HES kodu uygulamamız bulunmaktadır. HES kodu ile giriş yapılan yerlerde zorunlu kontrol riskli kişilerin dolaşımda olmamasını hedef almaktadır. Bunlar, aktif hasta ya da aktif temaslı kişiler ile sınırlıdır. HES kodu kişilerin riskli ya da çok riskli olduğunu, aktif hasta olup olmadığını, aktif temaslı olup olmadığını, son 72 saat içinde PCR negatif olup olmadığını ve aşılı olup olmadığı bilgisini içermektedir. Kurum ve müesseseler HES kodundan hangi bilgileri sorgulamak isterlerse sorgulayabilmektedir."

"Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına doğrudan yansımaktadır"

Bakan Koca, günlük Kovid-19 vaka sayılarının durağan olduğuna ancak 20 binin üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu sayıyı hızla aşağıya düşürecek iki unsur var. Bunlar hızla yüksek oranda aşılı hale gelmek ve tedbirlere uymaktır. Son günlerde tedbirlerdeki gevşeklik vaka sayılarına doğrudan yansımaktadır. Bu gidiş aşıyla toplum bağışıklığı sağlama hedefimize ulaşmak için süreyi uzatmaktadır. Mevcut tedbirlerden ve maskeden en kısa sürede kurtulmanın yolu şimdi tedbirlere uymak ve maskesiz kalabalıklardan uzak durmaktır."

Salgının ilk günlerinden bu yana uzunca bir süredir tedbirlere uyumu dile getirdiğini hatırlatan Koca, "Ancak önceleri tek korunma yolumuz tedbirlerdi. Bugün ise tedbirlerle birlikte aşı olmaktır. Sabreder ve vaka sayılarını hedeflenen şekilde düşürebilirsek maskesiz günlerimiz başlayacak. Eski günlerimize daha erken dönmek istiyorsak bugün tedbirlere daha sıkı uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Koronavirüs, HES kodu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika
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