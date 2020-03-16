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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:52 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."
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