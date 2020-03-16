Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu. - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu.

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu."

fahrettin koca, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:52 Kaynak: AA
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