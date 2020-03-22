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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var."
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugün 9 yeni vefat, 289 yeni tanı var."
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:08 Kaynak: AA
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