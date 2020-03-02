Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı."

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı."

fahrettin koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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