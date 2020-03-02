Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı.' - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:44 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bugüne kadar ülkemizde herhangi bir vakaya rastlanmadı."
Son Dakika Koronavirüse karşı savaş açan, İran 300 bin kişilik ekiple harekete geçti Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı Güney Kore'de koronavirüsün yayılmasıyla ilgili sorumlu tutulan Lee Man-hee diz çökerek halktan özür diledi Yunan güvenlik güçlerinin göçmenlerin üzerine ateş açtığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı