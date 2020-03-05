Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı...

11 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık."

fahrettin koca, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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