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Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı.
Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs hastalarının tedavi tablosunda yeni gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:42 Kaynak: AA
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