Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs karantinası) 14 günlük süre bitti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs karantinası) 14 günlük süre bitti' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs karantinası) 14 günlük süre bitti"

6 saat önce

Zekai Tahir Burak Hastanesi binası ve tabelası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ziyaret sonrası açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri dolan vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde...

Zekai Tahir Burak Hastanesi binası ve tabelası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastaneye gelişi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ziyaret sonrası açıklaması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri dolan vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. (1)

Sağlık Bakanı Koca: (Koronavirüs karantinası) 14 günlük süre bitti

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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