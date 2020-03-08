Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs) Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı"

45 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı." dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 104 ülkede toplam 109 bin 405 kişide koronavirüs bulgusuna rastlandığını, bunlardan 3 bin 689'unun hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye'nin sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardığına dikkati çeken Koca, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı." ifadelerini kullandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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