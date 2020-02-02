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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs önlemleri) Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs önlemleri) Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:16 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: " (Koronavirüs önlemleri) Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır."
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