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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:24 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum."
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