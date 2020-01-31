Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs) Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Özellikle bu dönemde çok tedirgin olunmaması gerektiğinin altını çiziyorum."

fahrettin koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:24 Kaynak: AA
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