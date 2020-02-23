Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak...

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak..., System.String[]

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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