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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Sorunun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs salgını) Sorunun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum"
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:30 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: " (Koronavirüs salgını) Sorunun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum"
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