Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınındaki son durumu açıkladı Açıklaması - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınındaki son durumu açıkladı Açıklaması
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bugünkü rakamları açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bugünkü rakamları açıkladı.
Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı rakamlar şöyle:
"Toplam test sayısı: 55 bin 464. Toplam vaka sayısı: 7 bin 402. Toplam vefat sayısı: 108. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 445. Toplam entübe hasta sayısı: 309. Toplam iyileşen hasta sayısı: 70. Bugünkü test sayısı: 7 bin 641. Bugünkü vaka sayısı: 1704. Bugünkü vefat sayısı: 16."
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:36 Kaynak: AA
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