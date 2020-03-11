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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
7 saat önce
Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali yüksek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil." dedi.
Türkiye'de tespit edilen bir koronavirüs (Corona virüsü) vakası olmadığını yineleyen Sağlık Bakanı Koca, "Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor. Önümüzdeki bir aylık zaman dilimini, özellikle bu anlamda daha farklı geçirmemiz gerekiyor. Daha az temaslı, yurt dışına mümkün mertebe gidilmeyen, mümkün mertebe evde kendisini izole eden ve yaşlılarla özellikle temas içinde olmayan bir dönemi geçirmemiz gerekiyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01
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