Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek - Son Dakika Dünya

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

7 saat önce

Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali yüksekView on euronews.

Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali yüksekView on euronews

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

fahrettin koca, Koronavirüs, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 
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