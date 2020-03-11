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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek
7 saat önce
Sağlık Bakanı: Koronavirüs salgınının Türkiye'de olma ihtimali yüksekView on euronews.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02
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