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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:40 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı."
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