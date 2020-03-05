Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs) Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Şüpheli bulunup numune alınan vaka sayısı 1363, bunlardan pozitif çıkan hiçbir vaka olmadı."

fahrettin koca, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:40 Kaynak: AA
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