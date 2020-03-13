Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var." - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var."

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var."

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var."

fahrettin koca, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:30 Kaynak: AA
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