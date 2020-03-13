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Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var."
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:30 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüs tanısı konulan 5 vakadan 2'sinin solunum sıkıntıları var."
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