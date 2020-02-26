Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu.' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu."

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: " (Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu."

fahrettin koca, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:32 Kaynak: AA
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