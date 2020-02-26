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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:32 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: " (Koronavirüs tehdidi) Sınır bölgesinde sahra hastaneleri oluşturuldu."
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