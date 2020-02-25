Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tespit kiti) İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs tespit kiti) İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tespit kiti) İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs tespit kiti) İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine getirmiş olacağız."

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: " (Koronavirüs tespit kiti) İran'dan kit talebi oldu, bu talebi yarın yerine getirmiş olacağız."

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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:48 Kaynak: AA
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