Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs tespitinde kullanılan yerli kitin gelen talepler doğrultusunda... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs tespitinde kullanılan yerli kitin gelen talepler doğrultusunda...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs tespitinde kullanılan yerli kitin gelen talepler doğrultusunda ihraç edileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:36 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs tespitinde kullanılan yerli kitin gelen talepler doğrultusunda ihraç edileceğini açıkladı.
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