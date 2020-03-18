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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Toplam hasta sayımız 98 olmuştur."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:04 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Toplam hasta sayımız 98 olmuştur."
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