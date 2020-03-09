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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:44 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür, ama yayılmasını önlemek bizim elimizde."
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