Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaştı - Son Dakika

Bilim Kurulu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı

Koronovirüs vakaları ile ilgili güncel veriler ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi, koronavirüs vakaları ile ilgili güncel verileri paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19'da son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını bildirdi.