Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs) Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Devlet organizasyonlarımızın tamamı, bakanlığımız, yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yapıyor.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Vatandaşlarımızın endişeye kapılmasını gerektirecek bir durum yok. Devlet organizasyonlarımızın tamamı, bakanlığımız, yapılması gerekenlerin hepsini diğer hiçbir ülkenin yapmadığı kadar yapıyor."

fahrettin koca, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:48 Kaynak: AA
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