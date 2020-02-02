Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Yarın okullar açılıyor. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüs) Yarın okullar açılıyor. - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Yarın okullar açılıyor.

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Yarın okullar açılıyor.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Yarın okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim."

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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