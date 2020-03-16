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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:54 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."
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