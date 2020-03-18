Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili son durumu açıkladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili son durumu açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili son durumu açıkladı Açıklaması

44 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsle ilgili son durumu açıkladı Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim." dedi.

Bakan Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde koronavirüs salgınına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, virüs Çin'de ortaya çıktıktan sonra Türkiye'nin sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biri olduğunu ve koronavirüsü pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdiklerini söyledi.

İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünyayla yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtmasının imkan dışı olduğunu ifade eden Koca, 7 gün önce geç saatlerdeki basın toplantısında ilk vakayı bildirdiğini hatırlattı.

Koronavirüs hakkındaki araştırmaların çok şey öğrettiğini dile getiren Koca, virüsün özellikle solunum yolu üzerinden bulaştığına işaret etti.

Koca, temasın, virüse aradığı fırsatı sunduğunu, kalabalık ortamların en riskli ortamlar olduğunu söyledi.

Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu gerçeğin, virüsün farklı yaş grupları üzerindeki etkisi olduğunu belirten Koca, çocuklar ve gençlerin virüsü kolayca kapabildiğini fakat bu grupta hastalık tablosunun nadiren görüldüğünü, ölüme neredeyse rastlanmadığını bildirdi.

Yetişkin yaş gruplarında sonucun yaşın ilerlemesine bağlı olarak değiştiğine dikkati çeken Koca, Bilim Kurulunun verdiği ve dünyada kabul gören bilgileri daha önce pek çok kez ifade ettiğini dile getirdi.

Bakan Koca, bu hastalıkta ölüm oranının sanılanın çok altında olduğunu anımsatarak, hastalığın en ağır seyrettiği kişilerin direnci düşük ve başka hastalığı bulunan kişiler olduğunu ifade etti. Koca, yaşlıların yüksek risk grubunda olduğunu, direnci düşük kronik hastalığı bulunan, savunma sistemi zayıf yaşlıların çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Geç saatteki bu basın toplantısının planlı olmadığını, özel bir durum nedeniyle yapıldığını dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Bu gece sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim.

Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür, kendilerine sabır diliyorum. Hepimiz bu ölümü metanetle karşılamalıyız. Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır."

"1,5-2 ay direnelim"

Avrupa ülkelerine sınırların kapatıldığını, risklerin önlendiğini ifade eden Koca, umreden ve Avrupa ülkelerinden dönüşün ise devam ettiğini söyledi.

Koca, şunları kaydetti:

"Bu şekilde giriş yapanlar kontrolden geçirildi ve geçiriliyor. Bulgusu olanlardan test için numune alıyoruz. Temas hikayesi ve bulguları nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta ve yakınları taranmakta. Önceden tanı konulan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz.

Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Belirttiğim gibi pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşmeyle sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisi veriyoruz. Dünyadaki sonuçlar iyi biliniyor, net bir iyimserlik yaratıyor. Bir kez daha halkımıza başsağlığı diliyorum. Tanı konulan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle devam etmeyecek, hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim, 1,5-2 ay direnelim."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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