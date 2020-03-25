Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu açıkladı Açıklaması - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu açıkladı Açıklaması
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 59 olduğunu bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 59 olduğunu bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:54 Kaynak: AA
Son Dakika Bakan Koca'dan, Fazıl Say'a destek teşekkürü Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu