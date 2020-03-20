Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten ölen kişi sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten ölen kişi sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten ölen kişi sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı Açıklaması

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten ölen kişi sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu." bilgisini paylaştı.

Koca, Twitter hesabından Kovid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:10 Kaynak: AA

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