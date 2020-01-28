Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca: '(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi...

19 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu."

fahrettin koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:54 Kaynak: AA
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