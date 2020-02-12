Son Dakika › Politika › Sağlık Bakanı Koca - Koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen takı kiti - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca - Koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen takı kiti
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Toplantıdan fotoğraf görselleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:12 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Toplantıdan fotoğraf görselleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.
Son Dakika Son anket yayınlandı! 3 parti baraj altında kalıyor Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener aynı cenazede yan yana geldi Ahmet Davutoğlu, sosyal medyadan sokaktaki vatandaşın sorularını yanıtlayacak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti