Sağlık Bakanı Koca - Koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen takı kiti - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca - Koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen takı kiti - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca - Koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen takı kiti

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Toplantıdan fotoğraf görselleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Toplantıdan fotoğraf görselleri TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına da satacaklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca - Koronavirüsün tedavisine ilişkin geliştirilen takı kiti

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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