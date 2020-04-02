Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: 'Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı. - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı.
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı.
Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19 çok sayıda hekim yetiştirmiş hocamızı bizden aldı. Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum"
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:46 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan "immün plazma" yöntemi için bağış çağrısı yaptı Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle 124 Türk vatandaşı hayatını kaybetti Son Dakika: PTT, yardım dağıtımında yaşanan yoğunluk nedeniyle şubelerini geçici olarak kapattı