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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor."
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 07:22 Kaynak: AA
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