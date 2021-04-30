Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile mücadele) Sıkılaştırılmış tedbirlere vatandaşların çok iyi uyum gösterdiklerini gözlemledik, bu durumdan çok... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile mücadele) Sıkılaştırılmış tedbirlere vatandaşların çok iyi uyum gösterdiklerini gözlemledik, bu durumdan çok...
30.04.2021 18:19
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile mücadele) Sıkılaştırılmış tedbirlere vatandaşların çok iyi uyum gösterdiklerini gözlemledik, bu durumdan çok memnun olduk"
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 ile mücadele) Sıkılaştırılmış tedbirlere vatandaşların çok iyi uyum gösterdiklerini gözlemledik, bu durumdan çok memnun olduk"
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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