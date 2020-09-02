Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la ilgili aşı denemeleri) Hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la ilgili aşı denemeleri) Hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde...
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la ilgili aşı denemeleri) Hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde değiliz, gönüllülük esaslı. Bunu zorlamayla yapmıyoruz.
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la ilgili aşı denemeleri) Hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde değiliz, gönüllülük esaslı. Bunu zorlamayla yapmıyoruz."
Sağlık, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 20:41 - Kaynak: AA
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