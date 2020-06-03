Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye...
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor, polikliniklerimiz her zamanki hastalıklar ve hastalarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler.
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Hastanelerimiz artık olağan hizmetlerine geçmeye başlıyor, polikliniklerimiz her zamanki hastalıklar ve hastalarla daha çok ilgilenecek, ertelenmiş tedaviler için randevu verecekler."
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 08:17 Kaynak: AA
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