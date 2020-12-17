Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında ülkemizde de... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında ülkemizde de...
17.12.2020 01:19
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında ülkemizde de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediği ifade edilmiştir.
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Mevcut verilere dayalı olarak inaktif aşının güvenirliği konusunda elde edilen bilgilerin yanında ülkemizde de yürütülen Faz III çalışmalarında kayda değer bir yan etkinin görülmediği ifade edilmiştir."
Sağlık, Son Dakika
- Kaynak: AA
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