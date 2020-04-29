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Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki dönem, vakaların daha az görüldüğü illerimizde tamamen...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki dönem, vakaların daha az görüldüğü illerimizde tamamen vaka seyrine göre tedbirleri gevşetebiliriz."
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki dönem, vakaların daha az görüldüğü illerimizde tamamen vaka seyrine göre tedbirleri gevşetebiliriz."
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 06:00 Kaynak: AA
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