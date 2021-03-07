Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 riski düşük illerin, yüksek riskli illere örnek olmasını istedi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 riski düşük illerin, yüksek riskli illere örnek olmasını istedi
07.03.2021 19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre riski düşük illerin, riski yüksek illere örnek olmasını istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre riski düşük illerin, riski yüksek illere örnek olmasını istedi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Hakkari Sinop'a, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a… örnek olsun. Riski tüm illerde düşürelim." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti Galatasaray-DG Sivasspor maçı başladı! Canlı anlatım Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu