Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın." - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın."
11.03.2021 17:17
Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın.
Sağlık Bakanı Koca: "Kovid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın."
Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
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